綠色稻浪搖曳生姿 一期秧苗生機無限

中部地區一期稻作秧苗已經長高，但目前仍未抽穗，農婦在田裡人工除草，在陣風吹拂下，稻田裡出現陣陣綠色稻浪，隨著風勢此起彼落，就連休耕農田裡的禾本科雜草隨風搖曳也顯得婀娜多姿，令人賞心悅目，時序即將進入五月，下旬稻穗即將抽出，到時金色稻浪又是另一番景色。