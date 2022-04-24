影》綠色稻浪搖曳生姿 一期秧苗生機無限 16:282022/04/24 中時 黃子明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 在陣風吹拂下，稻田裡出現陣陣綠色稻浪。（翻攝影片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 綠色稻浪搖曳生姿 一期秧苗生機無限 訂閱影音： 中時新聞網 中部地區一期稻作秧苗已經長高，但目前仍未抽穗，農婦在田裡人工除草，在陣風吹拂下，稻田裡出現陣陣綠色稻浪，隨著風勢此起彼落，就連休耕農田裡的禾本科雜草隨風搖曳也顯得婀娜多姿，令人賞心悅目，時序即將進入五月，下旬稻穗即將抽出，到時金色稻浪又是另一番景色。 他山之石 借鏡歐盟綠色新政 年逾2千人出國升學 明星私中熱衷 #稻浪 #綠色 #搖曳 #秧苗 #生姿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 催生華視亂象 藍轟陳耀祥神隱不下台 04:102022/04/24 政治要聞 抗疫求生 旗山老街擬成立網購平台 04:102022/04/24 地方新聞 威力彩飆9.5億 4生肖、4星座財氣噴發 有望暴富 11:172022/04/24 運勢 簡化疫調 居隔擬縮短為7天 04:102022/04/24 生活新聞 花束含花器送禮好貼心 04:102022/04/24 時尚消費 紀言愷《婚內失戀》儲備生命能量 04:102022/04/24 娛樂新聞 孩子念什麼系會被打斷腿 網喊：選它人生就毀了 11:422022/04/24 生活 王呈瑋迎接新生兒 助患者擺脫不孕症 04:102022/04/24 生活新聞 跌出世界大學百大 台大搶頂尖生吃力 04:102022/04/24 生活新聞 基隆城市觀光論壇 8職人分享故事 04:102022/04/24 地方新聞 世界閱讀日 百條路徑走讀台灣 04:102022/04/24 生活新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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