大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨」頑固分子、綠委沈伯洋立案調查，大陸官媒《央視》9日上午發布「起底台獨沈伯洋」影片，引用專家看法稱，可透過國際刑警組織等，對沈展開全球抓捕。對此，作家「漂浪島嶼」認為，在現實狀況下，沈相對安全，比較讓人擔心的反而是曾經參與黑熊學院的成員恐被刁難。

「漂浪島嶼」9日在臉書表示，當大陸宣傳全球抓捕沈伯洋，但就現實面，就算和中國大陸有邦交的國家，未必會進行逮捕或是協助引渡，甚至一旦從事拘捕引渡，都可能造成國際風波，受到民主國家齊聲撻伐。

「漂浪島嶼」認為，就務實面來看，宣示效果大於實際執行，抗中的委員只要不去鐵桿親中國家，人身相對安全，但比較讓人擔心的反而是黑熊學院，中國大陸定義為叛亂組織，在無法逮捕引渡抗中立委之下，可能轉而刁難曾經參與學院成員。

「漂浪島嶼」強調，中國大陸雖數度針對沈伯洋，發出紅色通緝，但是在現實狀況下，沈是相對安全的，反而該擔心黑熊組織，一旦成員赴大陸，陸委會雖表明暫無跡象，但也不排除遭到逮捕的風險。

針對《央視》製作「起底台獨沈伯洋」影片，沈伯洋反批《央視》影片充滿造謠，批評別妄想用羅織罪名方式，把手伸入台灣；警政署昨也明確表示台灣的言論自由受到憲法保障，將會以最嚴謹的態度來維護國民的安全以及尊嚴，以確保國人不因為自身的言論或是政治立場而受到跨國的威脅。