4月15日全國新冠本土確診破千例，基隆市有48例，基隆市長林右昌表示，個案包含15例屬於家庭群聚、2例職場群聚、7例在6間小學、外縣市相關15例、9例疫調中，居家隔離人數2316人，自主健康管理251人，14日全市篩檢站共計篩檢1769人，15日上午篩檢956人。

林右昌說明，案30808曾經與3名確診友人一起到凱悅KTV，案30821與尚智運動世界日前確診個案是職場同事，在匡列居家隔離期間陽性確診。

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有關外縣市相關個案，林右昌指出，案30806與案31163在4月10日都曾經到台北小巨蛋參加張惠妹演唱會，但相互不認識，各自與朋友一同前往，案30810是1名學生，因台北市確診朋友曾經接觸，被匡列居家隔離陽性確診，案30824因姪女在台北市確診，被匡列解除隔離前陽性確診。

林右昌持續說，有2名個案是台北職場衍生家庭群聚，案31018是日前確診個案母親，案31167是日前確診個案密切接觸者，都經匡列居家隔離時檢測出陽性。林右昌補充，另1名個案31171是40多歲男性，曾經與日前確診友人前往台北市中山區某酒店消費。

台北市以外，林右昌也說，與新北市相關2例，案30804的女朋友在新北市蘆洲確診，案30797是日前確診個案父親，經匡列居隔間PCR採檢陽性確診。桃園市相關2名個案，案30812與案30817都在桃園某工程行上班，因老闆與同事確診，自行快篩呈現陽性，到醫院採檢確診。

高雄市有2例衍生家庭群聚與2例與確診個案相關，案30813是日前個案的女兒，增經和高雄確診親戚家庭聚餐，案30819曾接觸同一個高雄確診個案，自主隔離期間用快篩陽性，轉至醫院PCR篩檢陽性確診。案30815因丈夫與確診者密切接觸，案30818是日前個案的公公，2例匡列居隔間陽性確診。

林右昌補充，有9例新增個案仍在疫調中，校園相關有6例分別在6間小學，目前基隆市信義國小與2間幼兒園停課外，預防性停課有3間學校4間幼兒園，部分停班學生有13校，包含社區大學、高職、國中、國小、幼兒園，補習搬停課有16間。