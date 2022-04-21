周玉蔻爆確診 陳時中：各行各業都有「自己要注意」

資深媒體人周玉蔻發文，自曝前往醫院做PCR，結果陽性確診。衛福部長陳時中今出席立法院社福及衛環委員會備詢，進入議場前受訪，他表示，「有一些相關的影劇人士確診，我們都知道，現在大概各行各業都有（確診者），大家自己注意就好」。

另外北市聯醫副總院長確診，陳時中回應，已接到相關訊息，整體情況不清楚，他強調，「各行各業都會有，大家自己注意就好」。民眾抱怨買不到家用快篩試劑，陳時中坦承，目前最大的擔憂是，因進貨屬於買斷制，藥局擔心成本和未來實名制價格有落差，所以減少進貨，正和藥師公會全聯會協商中。

立委蔣萬安呼籲指揮中心以「增加快篩頻率」取代「嚴格隔離政策」，陳時中表示，快篩頻率增加是有一些科學基礎，要怎樣篩才能確實掌握病人，快篩多當然有幫助，但還是要有科學化方向。

台北市副市長黃珊珊指出，台灣未來每5人將有1人確診，陳時中短暫思考後回答，「20%不是不可能，希望能壓在15%到16%」。

有專家建議應嚴管餐飲內用，陳時中說，餐廳屬於正常生活的一方，希望有接觸的人或做相關管理的人盡量避免內用，但一般人內用「我們還在思考要不要禁」。

是否開放一般民眾接種第4劑？陳時中答「沒有」，ACIP委員討論第4劑對象是高風險族群，大部分國家也都這麼做。