基隆市公布新冠確診新增個案共有215例，基隆市長林右昌表示，CDC公布基隆有216例，但有1例屬於外縣市，因此實際為215例。另外，確診居家醫療評估人數76人，完成健康條件審查57人，明日起居家照護者都會發派1台血氧機，便於即時監測健康狀況，解除隔離後須繳回。

林右昌表示，21日新確診新冠個案，分別為男性107人與女性108人，年齡在25至34歲人數最多，共有41人，6歲（含）以下共有15人，65歲以上年長者也有29人，確診者居家醫療照護共有76人申請評估，完成條件審核57人，審核符合已派案30人，審核符合待派案11人，條件不符合16人。

21日基隆確診者年齡層分析。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

21日基隆申請確診居家照護狀況。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

林右昌強調，基隆市已採購1000台血氧機，明日開始只要符合確診居家照護者，都會配發一台，協助確診居家照護者監控健康狀況，但解除隔離後需要繳回，市政府會完成消毒。

校園停課狀況，林右昌說明，共有6間學校全校停課，共有5間小學與1間幼兒園，預防性停課有1間中學與1間幼兒園，部分停課有79間學校，分別有高中職7間、國中7間、國小18間、幼兒園17間。

林右昌補充，目前基隆市有4244人居家隔離、442人自主健康管理，社區篩檢站20日篩檢3796人，21日上午有1721人，篩檢量非常驚人，比雙北篩檢量還大，持續努力中，快篩陽性專線20日有42人通報，當中29人PCR複檢確診，6人複檢陰性，7人等待檢驗，21日上午有11人通報，已完成PCR採檢。