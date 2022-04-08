端午3天連假台金航線機位，4／11上午9時開放訂位，民航局規畫6月2日（周四）至6月6日（周一）為航空疏運期，共提供404架次、5萬264個座位數。縣府已協調民航局要求航空公司持續注意訂位狀況，適時增班疏運旅客。

縣府觀光處表示，此次端午連假，於尖峰時段6月2日至6月4日台灣-金門方向，以及6月4日至6月6日金門-台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制。如因故無法搭乘原訂航班時，應於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

縣府另也提醒，搭機當日應提早至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機；同時因應疫情升溫，配合中央流行疫情指揮中心實施防疫工作，各機場航廈採單一出入口，於入口處採QR-Code發送簡訊實聯登記、強制量測體溫及進行手部清潔消毒，若有新冠肺炎疑似症狀者不得登機，並應搭乘防疫車輛前往醫院評估及配合必要之採檢(公費)，共同維護防疫安全。