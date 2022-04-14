美國職籃NBA 2021-2022球季季後賽將於台灣時間4/17週日正式展開，目前東西去前7種子已經全部出爐，剩下兩邊的第8種子要等到4/16週六的附加賽結束後才會揭曉，今天就讓我們先簡單的介紹一下季後賽首輪目前已知的6個對戰，以及預測其系列賽結果。

西區(2)曼斐斯灰熊vs (7)明尼蘇達灰狼

此對戰之實力差距沒有大家想像中的大，首先灰熊主將莫蘭特(Ja Morant)腳踝有傷勢，再來灰狼不只是進攻火力聯盟第一(例行賽場均得分116)，週三擊敗勁敵快艇的晉級之戰更是展現了他們不俗的防守功力，預計灰熊沒有6場比賽很難晉級。

西區(3)金州勇士vs(6)丹佛金塊

勇士例行賽後段表現不如預期，主將柯瑞(Stephen Curry)也傷痛纏身，金塊由本季MVP呼聲最高的約基奇(Nikola Jokic)領軍，近年來季後賽一向韌性十足，系列賽很有可能打滿7場，在柯瑞順利回歸且狀態不受影響的前提之下由勇士驚險拿下勝利。

西區(4)達拉斯獨行俠vs(5)猶他爵士

這沒有意外是季後賽首輪實力最為接近的對戰組合，兩隊都是攻守兼備的優秀隊伍，值得注意的是爵士三分出手佔比聯盟第1，獨行俠場均對手三分進球數僅11顆也是聯盟第1，如此矛盾對決精彩可期，估計最後雙方打滿七場由獨行俠在主場拿到第二輪門票。

東區(2)波士頓塞爾提克vs(7)布魯克林籃網

籃網擁有杜蘭特(Kevin Durant)和厄文(Kyrie Irving)兩位聯盟最有主宰力的球員，而西蒙斯(Ben Simmons)也很有可能在季後賽上場幫助球隊，塞爾提克本季打得十分出色，但主力中鋒威廉斯(Robert Williams III)季後賽前受傷直接影響綠衫軍引以為傲的防守，這個系列賽也許5場就會由低種子翻盤。

東區(3)密爾瓦基公鹿vs(6)芝加哥公牛

公牛開季表現亮眼，但他們進攻太過依賴中距離容易被對手抓到防守重點，季末表現令球迷有些失望，整體來看公牛貧弱的禁區難以抵擋公鹿籃下的強攻，估計最終將以4:1結束這個對戰。

東區(4)費城76人vs(5)多倫多暴龍

暴龍防守水準聯盟中上，但面對76人安比德(Joel Embiid)和哈登(James Harden)雙星一裡一外的攻勢恐怕還是力有未逮，暴龍教練團太過保守的調度是另一項隱憂，如此一來先發球員系列賽第5戰以後體力必然大受影響，預測76人4勝2敗晉級。