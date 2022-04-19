太陽在季後賽首戰110-99燒烤鵜鶘，比賽中鵜鶘後衛赫伯特瓊斯（Herbert Jones）用肩膀撞到了太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）的下顎，艾頓因此停下腳步用手摸著臉。這時候TNT主播「大嘴」米勒（Reggie Miller）指控瓊斯蓄意撞人，引起球迷討論。

米勒說：「這應該是故意的，事實上，我認為就是故意的。因為瓊斯沒必要那樣旋轉，沒錯，他是蓄意的。」從另一個角度看，瓊斯是從球場側邊一路橫越球場，他的目標是盯著防守對象保羅（Chris Paul），他經過艾頓面前的時候還跳起來，不巧艾頓也在看著保羅，冷不防被瓊斯的肩膀撞上。

Herb Jones clips Deandre Ayton with his shoulder on this play.



As per Reggie Miller, it was INTENTIONAL. Y'all agree? 🤔pic.twitter.com/F40Xkjw58E — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 18, 2022

球迷在推特也有兩種看法，有人質疑瓊斯為何要用跳的，大部分則認為這是很常見的碰撞。艾頓是一邊往後看一邊前進，典型的走路不看路，從瓊斯撞到人之後的反應（回頭看著艾頓）也不像是故意的。

太陽總教練蒙提威廉斯（Monty Williams）同意那應該不是故意撞人。NBA裁判訓練發展副總裁麥柯勤（Monty McCutchen）向米勒解釋，這次的事件應該是瓊斯專注前往防守保羅，中途不小心撞到的。

沒想到米勒仍堅持說：「那不是剛好撞到的，因為瓊斯明確知道自己的前進方向，而且他知道艾頓沒在看他。」一些球迷因此在推特表達不滿，他們指出米勒是名人堂球星，他的評論是有份量的，這樣冤枉一個菜鳥（瓊斯是2021年新秀）有失厚道。