根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基25日搶先爆料，原本預定將在26日季後賽首輪G4宣告傷癒復出的籃網後衛班西蒙斯，卻在24日自行宣告背部出現痠痛跡象，籃網官方敲定不讓他打G4，這讓擔任《TNT》球評的「大嘴」米勒痛批他沒競爭精神。
「拜託一下，班西蒙斯，原本謠傳你要在G4迎來本季首秀，但你竟然宣告缺陣，看來這傢伙完全沒有競爭精神，」雷吉米勒表示，「儘管籃網晉級希望很小，也還有杜蘭特和厄文，但你該做的就是幫忙贏下一場季後賽，然後宣告重新出發。」
先前跟七六人大鬧不合的班西蒙斯，好不容易在今年交易截止日前夕跟哈登互換東家，相較於哈登在七六人表現越來越出色，班西蒙斯卻在籃網遲遲沒有上場，一下子說他有心理問題，一下子又說背傷嚴重，如今又用背傷為由不想完成本季首秀。
不過籃網目前來到首輪0勝3敗的淘汰邊緣，史上還沒任何球隊能從這種逆境扭轉戰局晉級，或許確實不該讓11個多月沒上場打過球的班西蒙斯上場，只是隨著籃網遭到塞爾提克淘汰出局之後，班西蒙斯下個球季還能找什麼藉口不上場打球呢？
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