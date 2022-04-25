ESPN Sources: The Nets and Ben Simmons expected he would be ready to play on Monday, but after getting on the court yesterday Simmons says he awoke with back soreness today. In the end, the team and Simmons agreed he'll remain out for Game 4. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 24, 2022

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基25日搶先爆料，原本預定將在26日季後賽首輪G4宣告傷癒復出的籃網後衛班西蒙斯，卻在24日自行宣告背部出現痠痛跡象，籃網官方敲定不讓他打G4，這讓擔任《TNT》球評的「大嘴」米勒痛批他沒競爭精神。

「拜託一下，班西蒙斯，原本謠傳你要在G4迎來本季首秀，但你竟然宣告缺陣，看來這傢伙完全沒有競爭精神，」雷吉米勒表示，「儘管籃網晉級希望很小，也還有杜蘭特和厄文，但你該做的就是幫忙贏下一場季後賽，然後宣告重新出發。」

先前跟七六人大鬧不合的班西蒙斯，好不容易在今年交易截止日前夕跟哈登互換東家，相較於哈登在七六人表現越來越出色，班西蒙斯卻在籃網遲遲沒有上場，一下子說他有心理問題，一下子又說背傷嚴重，如今又用背傷為由不想完成本季首秀。

不過籃網目前來到首輪0勝3敗的淘汰邊緣，史上還沒任何球隊能從這種逆境扭轉戰局晉級，或許確實不該讓11個多月沒上場打過球的班西蒙斯上場，只是隨著籃網遭到塞爾提克淘汰出局之後，班西蒙斯下個球季還能找什麼藉口不上場打球呢？