JALEN BRUNSON IS SO GOOD pic.twitter.com/2DuKl7wf3v — x - Dallas Mavericks (@dallasmavs) April 22, 2022

看來獨行俠確實越來越不需要急著迎來當家控衛東契奇的傷癒復出！儘管首輪G3換到爵士主場進行，少了東契奇的獨行俠，22日仍有7人得分上雙的平均火力，其中布朗生更轟全隊最高31分，帶領獨行俠126比118爆冷擊退地主爵士，首輪暫以2勝1敗領先。

儘管東契奇連3場因傷缺陣，獨行俠今天一開賽卻表現強勢，除了布朗生持續提供穩定火力，克雷伯、賈許格林、貝坦斯等替補也有不錯發揮，讓獨行俠上半場一路壓著地主爵士打，上半場結束，獨行俠68比51領先，全隊4人得分上雙。

不過爵士火力終在第3節有所起色，單節轟下40分，其中米契爾包辦18分，也把落後差距縮小到6分；來到末節，爵士更曾追到只差1分的差距，可是獨行俠也在布朗生獨拿6分帶領下，打出10比2小高潮，重新擴大領先差距到9分。

儘管爵士仍沒放棄持續追分，可是丁維迪最後1分25秒投進三分球，幫助獨行俠取得119比109穩定領先優勢，就算剩餘時間爵士想用三分球追分，更祭出故意犯規凍結時間，可是獨行俠的罰球仍很穩定，就是不給爵士任何反撲機會。

獨行俠除了布朗生連兩場火力秀，丁維迪也拿20分、6助攻、5助攻與3抄截，克雷伯17分，貝坦斯15分，芬利史密斯14分，布洛克與賈許格林各有12分；爵士以米契爾32分最高，波達諾維奇24分，康利21分，戈貝爾15分，克拉克生14分。