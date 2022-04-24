籃網被塞爾提克打入0勝3負的絕境之後，球評帕金斯（Kendrick Perkins）指出這是杜蘭特（Kevin Durant）咎由自取，完全不需要去同情他。帕金斯曾效力塞爾提克8個球季，也曾在雷霆與杜蘭特同隊，他在美媒NBC節目分析，籃網會走到這個地步，杜蘭特也有責任。

當籃網選擇納許（Steve Nash）擔任總教練的時候，帕金斯認為這是杜蘭特自己的決定，他放棄了有冠軍經驗的黑人教頭泰隆盧（Tyronn Lue）。此外厄文（Kyrie Irving）加盟以來也一直被杜蘭特放任，不需要扛起責任，帕金斯說整支球隊都是朝著杜蘭特想要的方向前進。

杜蘭特球場上的表現也不夠，他在G3只出手11次拿下16分。去年6月季後賽對戰公鹿，杜蘭特在G5繳出49分17籃板10助攻，被美媒《雅虎體育》大讚是他的封神之作。然而今年的杜蘭特連續3戰都遭到塞爾提克壓制，命中率低至38.5%。

依照納許G3賽後的解釋是杜蘭特累了、厄文肚子餓了！杜蘭特球季中途缺陣導致戰績大跌，歸隊之後上場時間被迫增加，導致疲勞累積太多。厄文則是因為信仰問題必須進行禁食（整個4月份，日出到日落不能飲食），納許還說：「我曾經空著肚子打網球，差點累趴，我可以想像他在NBA季後賽的感覺。」

帕金斯批評籃網賣掉了哈登（James Harden），「如果不是杜蘭特扣下板機，哈登不會被賣。我可以理解杜蘭特現在心力交瘁，但我沒辦法同情他，因為球團一切的決定他都有參與。」