JORDAN POOLE

ARE YOU KIDDING 🤯 pic.twitter.com/CP7PTl8anI — Golden State Warriors (@warriors) April 22, 2022

勇士「浪花三兄弟」柯瑞、克雷湯普生與普爾的凶猛火力，把金塊逼到幾乎淘汰邊緣！靠著普爾與柯瑞各拿27分，克雷湯普生也拿26分，勇士以118比113砸碎地主金塊，率先搶到3勝0敗的聽牌優勢，最快能在25日的G5宣告晉級季後賽次輪。

勇士擅長的三分火力在上半場就發揮出色，光在上半場，勇士就投進12顆三分球，更在第2節打出16比4小高潮，一度取得61比49領先，不過金塊也靠約基奇逐漸追上，上半場結束，勇士仍以69比59領先，半場也有4人得分上雙。

但勇士的外圍火力突然在第3節熄火，也讓金塊趁機逐漸追上，甚至取得5分超前，比賽變成互有領先僵局，甚至來到末節，提前變成罰球大戰，不過勇士先靠威金斯投進超前三分球，普爾又完成高難度反手上籃，勇士反以114比111領先。

來到讀秒階段，柯瑞抓住小打大的速度優勢，最後40.8秒切入上籃放進兩分，勇士領先來到5分，卓雷蒙格林接著抄截到約基奇的球，也讓普爾兩罰中1，巴頓補進兩分，柯瑞又是兩罰中1，時間還剩21.7秒，卻足夠讓勇士宣告聽牌了。

勇士除了浪花三兄弟得分都破20，得分唯一還能上雙的只有小培頓的11分，卓雷蒙格林6分、10助攻與5籃板；金塊仍看約基奇表演，他拿全場最高37分，外加18籃板、5助攻、3抄截，可惜仍沒辦法幫助金塊留住主場勝利，阿隆戈登18分、12籃板。