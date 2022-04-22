1980年代湖人王朝的影集《贏球時刻：湖人王朝的崛起》今年3月在HBO上映，無論球迷是怎麼看的，當事人魔術強生（Magic Johnson）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）卻都很不滿意。強生是直接拒看，賈霸則是實際為大家指出本片不好的地方，在他看來主要是戲說成分過重，歷史還原度不足。

賈霸在他的Substack寫道：「角色刻畫太過平板，彷彿一群火柴人在扮演真實人物，或是樂高版韓索羅在模仿哈里遜福特。每個人物都被簡化到只剩一個特質，編劇好像是很怕觀眾覺得太複雜。」

「舉例來說，湖人前老闆傑瑞巴斯（Jerry Buss）被塑造成一個狂妄的企業大亨，傑瑞威斯特（Jerry West）是個瘋狂教頭，魔術強生是個性愛傻瓜，我是個嚴肅的混蛋。這些只是臉譜，不能稱為角色。」

現任老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）被影集塑造成「爸爸的小公主」，賈霸指出這是不正確的，珍妮巴斯在大學企管畢業之後又在別處有任職經驗，然後才進入湖人球團工作，她不是天真的傻妞。此外劇中為了強調賈霸的孤僻，描寫他拒絕和小球迷合影，這也不是事實。

然而賈霸看了之後並沒有生氣，因為內容太無聊，無法提起他的興趣。劇中人物不時會打破「第四道牆」（劇中人物意識到觀眾的存在），試圖製造的笑料都缺乏深度。賈霸總結說：「湖人王朝是一段精彩美妙、引人入勝的故事，《贏球時刻》重現的並不是那個故事。」