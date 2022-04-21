Based on Ben Simmons’ progress in practices this week – and the anticipation of him further accelerating in the coming days – Game 4 vs. Boston on Monday is looming as a realistic target for his Brooklyn debut, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 20, 2022

籃網球迷期待已久的班西蒙斯本季首秀，總算有了比較明朗的時間點出現！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基21日搶先爆料，「基於班西蒙斯在訓練時的進展，以及未來幾天加快恢復速度，他在26日，也就是籃網與塞爾提克G4復出將很現實。」

自從今年交易截止日前夕被七六人交易到籃網，班西蒙斯本季還沒上過場，主因是腰椎間盤突出傷勢，聽到沃神爆料班西蒙斯G4復出，籃網總教練納許表示，「這對我來說也算新聞，我們沒有具體鎖定他何時復出，一切都看他的進展。」

「當然可以看到班西蒙斯可以上場，且取得進步，是非常讓人感到激動的事情，但我們不覺得讓他上場迫在眉睫，」納許表示，「班西蒙斯今天進行了全場對抗訓練，且感覺還不錯，他今天將會再次訓練，但是我們仍然沒有具體復出時間表。」

就連籃網中鋒克萊斯頓也出面爆料，強調班西蒙斯看起來狀態很好，「他恢復狀況很好，他現在一定感覺還不錯，我認為全世界很多球迷都在等待他上場，毫無疑問他在任何方面都可以幫助到我們。」屆時也將是籃網全新三巨頭首次同時登場。