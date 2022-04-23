今天在NBA季後賽場上太陽以114：111險勝鵜鶘，系列賽比數目前以2：1領先，在少了當家得分手戴文布克(Devin Booker)後他們非常振作，拿下關鍵勝利，此戰先發控衛保羅(Chris Paul)在末節大殺四方狂飆19分，成為贏球功臣，此外內線主將艾頓(Deandre Ayton)、替補的麥基(JaVale McGee)也打出了好成績。

Deandre Ayton was impressive tonight. Scored in every way for the Suns with 28 points on 20 shots. Post ups. Off the dribble. Hit a 3 too. Ayton has come a long way. Without Booker he stepped up like he needed to before CP3 owned the 4th. pic.twitter.com/lc3D3N5hFq — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) April 23, 2022

在缺少布克後保羅一肩扛起比賽，末節砍下19分，整場有28分14助攻表現，另外布里吉斯(Mikal Bridges)砍下17分彌補布克不在的空缺，而他們也發揮不俗的內線戰力，先發中鋒艾頓整場得到28分17籃板3抄截1阻攻，把對手瓦蘭丘納斯(Jonas Valanciunas)比下去，後者全場僅出手5次，拿到6分11籃板。

Warriors legend JaVale McGee! pic.twitter.com/hqEPXarcLx — Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) April 23, 2022

而在艾頓下場休息後太陽內線有二道屏障，那就是麥基，今天他僅上場12分鐘，以8投7中拿下15分，表現相當高效，不單靠空切得分，他幾次在低位持球上演漂亮單打，態度相當積極。而艾頓與保羅的擋拆配合是主要戰術，前者常利用擋拆沉底接球，或在接球後靠低位腳步拋投、勾射得分，更在首節砍進1發外線。

Javale McGee punishing a switch. And making it look easy. pic.twitter.com/7D1M4LPR1f — Jason Timpf (@_JasonLT) April 23, 2022

今天穩定且多變打法讓瓦蘭丘納斯沒轍，此外他還搶下全場最高的17籃板，差點達成雙20。本季艾頓為球隊出賽58場，能拿下17.2分10.2籃板，投籃命中率63.4%、36.8%、罰球74.6%。季後賽首戰他拿到21分9籃板，第二戰拿下10分9籃板4助攻，今天在布克缺陣情況下他出手20次命中13球，展現十足的鬥志。