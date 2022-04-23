就算當家射手戴文布克腿傷缺陣，太陽還有保羅挺身而出！保羅23日全場貢獻28分、14助攻與4籃板，其中末節包辦19分，帶領太陽擺脫地主鵜鶘糾纏，最後以114比111險勝，重新搶回季後賽首輪2勝1敗領先，接下來G4在25日開打。

改用卡麥隆強生取代戴文布克先發的太陽，上半場跟地主鵜鶘陷入拉鋸僵局，但在上半場還剩5分13秒，鵜鶘前鋒海斯突然用力推倒太陽前鋒克勞德，也讓場上陷入一團混亂，海斯被吹二級惡意犯規被驅逐，出場時還高舉雙手比YA！

海斯的衝動行為，激起太陽在上半場結束前打出16比4小高潮，打完上半場，反以59比48領先鵜鶘，艾頓半場就摘21分；不過鵜鶘下半場馬上靠著英格拉姆斯與麥科倫兩人火力追上，打到末節形成拉距僵局，兩隊都沒法拉開差距。

可是保羅開始發威，不僅連拿8分，更在最後2分08秒傳給克勞德投進中距離，幫助太陽領先7分，布瑞吉斯最後49秒兩罰俱中，繼續擴大領先到9分，接下來英格拉姆雖連拿9分，保羅卻跟布瑞吉斯攜手6罰俱中，也讓鵜鶘接受敗局。

除了保羅末節挺身而出表現，艾頓也替太陽貢獻28分、17籃板，布瑞吉斯17分，替補中鋒麥基拿下15分，克勞德10分；英格拉姆雖攻下34分，卻沒辦法扭轉戰局，麥科倫也有27分、7助攻與4籃板，葛拉漢與赫伯特瓊斯各有12分。