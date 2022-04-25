布魯克林籃網瀕臨淘汰，TNT球評巴克利（Charles Barkley）毫不留情地開嗆，炮口對準主力球星杜蘭特（Kevin Durant），批評他當初是靠兵強馬壯的勇士做後盾才拿下總冠軍，「他只是一個巴士乘客，他不是駕駛。」另一位球評肯尼史密斯（Kenny Smith）指出杜蘭特是勇士FMVP，巴克利說那不代表他是最強球員。

杜蘭特在2016年季後賽敗給勇士，結果季外離開雷霆加盟勇士，接著在2017年、2018年取得總冠軍2連霸，並且兩度獲選FMVP（總冠軍賽MVP）。肯尼史密斯認為杜蘭特當時是勇士的最佳球員，巴克利不同意，他指出伊戈達拉（Andre Iguodala）2015年也獲選FMVP，難道伊戈達拉是勇士第一戰將？

巴克利說：「這些巴士乘客對我來說一文不值，如果你們不是開車的人，就不要到處炫耀自己是冠軍，我不想聽。」「你不要加入了單季73勝的球隊還來吹牛自己是最佳球員。」肯尼史密斯堅持「杜蘭特不只是一位乘客，他是對巴士的前進方向有影響的人。」經常與巴克利唱反調的球評歐尼爾（Shaquille O'Neal）這次則同意老巴的看法。

FOX球評沙普（Shannon Sharpe）在籃網與塞爾提克G2之後狠批「杜蘭特這位世上最佳球員，在我們眼前變成了韋斯布魯克（Russell Westbrook）。」杜蘭特可能顧忌自己前兩戰手感太差，G3只出手16次，他賽後坦承是「想太多」了，這時候應該要放空思緒、專心打球就好。