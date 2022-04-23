FLOAT GAME OUTRAGEOUS pic.twitter.com/C1ikvGTXdx — Atlanta Hawks (@ATLHawks) April 23, 2022

看來賽前的可疑包裹風波，完全沒有影響到老鷹明星後衛崔楊的搶勝決心！崔楊23日攻下全場最高24分，外加8助攻、4籃板，更在最後4.4秒切入上籃放進致勝分，幫助地主老鷹111比110險勝熱火，除摘季後賽首勝，也阻止熱火搶先聽牌。

這場比賽從開打就很緊繃，且形成互有領先僵局，打完上半場，老鷹取得61比54領先；可是老鷹來到第3節突然開始大當機，竟被熱火打出瘋狂的23比0猛攻，轉眼取得16分領先，老鷹直到此節還剩兩分鐘才靠杭特投進三分球止血。

不過老鷹仍沒放棄，末節打出13比4小高潮，轉眼縮小差距到3分，更靠崔楊最後3分33秒的三分打追平，歐康古也在最後1分41秒完成三分打，幫助老鷹重新超前3分，可是吉米巴特勒馬上回敬三分球，比賽又變成107比107平手。

崔楊最後1分22秒兩罰俱中，幫助老鷹再次領先，可是塔克最後53.9秒投進超前三分球，崔楊竟在最後4.4秒切入上籃放進兩分，老鷹超前1分，熱火趕緊喊出暫停，暫停過後，熱火把最後一擊交給吉米巴特勒出手沒進，也讓老鷹險勝。

老鷹除了崔楊，波達諾維奇替補也拿18分、8籃板及6助攻，杭特17分，胡爾特與萊特各有13分，賈林納利11分；熱火以希洛24分最高，吉米巴特勒也拿20分、10籃板及8助攻，史特魯斯20分，阿德巴約13分、11籃板，塔克11分。