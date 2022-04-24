on the run ➕1️⃣ pic.twitter.com/Z13GrtWLDJ — Boston Celtics (@celtics) April 24, 2022

沒想到籃網這麼快就可以準備迎接放假了！塔圖24日轟下全場最高39分，另有6助攻、5籃板、6抄截，傑倫布朗也有23分進帳，幫助「綠衫軍」塞爾提克109比103力挫地主籃網，3勝0敗搶先宣告首輪聽牌。別忘了歷史上還沒任何球隊能從這種困境逆轉晉級，籃網可以準備迎接淘汰了。

回到紐約主場的籃網，開賽就打出12比2，塞爾提克卻靠塔圖、史馬特、普里查德等人火力追上，甚至次節一度取得39比27領先，不過籃網換成布魯斯布朗、厄文與克萊斯頓發威，打完上半場，籃網追成50比53，杜蘭特半場僅拿7分。

儘管籃網下半場全力反撲，甚至冒出今年季後賽還沒上過場的布雷克葛瑞芬，一上來接連拿下8分，可惜籃網還是守不住塔圖、傑倫布朗兩大箭頭，也讓塞爾提克擴大領先差距到雙位數，厄文也提前吞下第5犯，場上局面對籃網越來越不利。

打到最後3分12秒，史馬特的兩分球幫助塞爾提克取得15分大幅領先，儘管米爾斯連進兩顆三分球，布魯斯布朗兩罰中1，幫助籃網最後22秒追到只差5分，可是塔圖最後17.2秒兩罰俱中，隨後馬上又是抄截後快攻灌籃，籃網宣告認輸。

除了塔圖與傑倫布朗，史馬特也幫塞爾提克拿下14分，普里查德10分；籃網得分最高的竟是布魯斯布朗的26分，杜蘭特與厄文各拿16分，其中杜蘭特全場僅出手11次，表現完全不像昔日那個死神，他更發生籃網全隊18次失誤當中的5次，籃網不輸都難。