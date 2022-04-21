昨天在NBA季後賽場上太陽以114：125不敵鵜鶘，此戰得分王牌戴文布克(Devin Booker)上半場就狂砍7顆外線拿下31分，第三節卻因腳傷退場，讓太陽士氣大減。而賽後布克的傷情引來外界擔憂，如今結果出爐，據沃洛納斯基(Adrian Wojnarowski)表示，布克可能會因右腿筋拉傷缺席第三、第四場對鵜鶘的比賽！

Phoenix Suns' Devin Booker likely to miss Games 3 and 4 vs. New Orleans Pelicans with mild hamstr... - via @ESPN App https://t.co/UlSJzlmR6j — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 20, 2022

昨天布克因傷退場後，太陽對此進行核磁共振檢查，據球隊說法，布克傷勢為右腿筋輕微拉傷，目前並無明確回歸時間，沃洛納斯基則跟進表示：「消息人士告訴ESPN，布克可能會因此傷錯過與鵜鶘第三、第四場比賽，但並未被排除在首輪剩餘賽事中。太陽仍在評估MRI檢查結果，以全面了解傷勢和更明確復出時間。」

昨天賽後總教練威廉斯(​Monty Williams)也談及了布克受傷的問題，他表示：「之前球隊也曾少了保羅(Chris Paul)和布克，若我們必須在少了布克狀況下比賽，會有人挺身而出，我們整年都是如此」。保羅則同樣附和了這段話，認為隊上要有更多人能跳出來，昨天保羅得到17分14助攻，但命中率不佳，在缺少布克狀況下輸掉比賽。

Here's what our camera caught of Devin Booker's injury... Book throws a towel on the bench and whatever he said to Jae Crowder isn't good. @12SportsAZ pic.twitter.com/ZcNiPAA7yz — Cameron Cox (@CamCox12) April 20, 2022

布克本季對太陽來說非常重要，例行賽他為球隊出賽65場，平均能砍下26.8分5籃板4.8助攻，投籃命中率46.6%、外線38.3%、罰球86.8%，有效命中率53%，是隊內當家得分手，若第三戰他缺席，本季表現有所突破的布瑞吉斯(Mikal Bridges)要跳出來接管得分重任，內線主力艾頓(Deandre Ayton)也必須更加強勢。