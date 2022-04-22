高雄全家海神職業籃球隊17日主場例行賽最終戰擊敗桃園雲豹，締造T1聯盟元年同時也是高雄全家海神隊成軍元年歷史性的一刻，以21勝6負宣告例行賽封王，攜手寫下隊史重要里程碑。

提早確認收下季後賽第一種子，於此同時，海神眾將不敢鬆懈，最後3場例行賽分別在4月23日17時30分作客台南台鋼獵鷹，5月1日17時30分交手桃園雲豹，以及5月8日下午15時作客台灣啤酒英熊隊，球隊秉持一貫的訓練態度與專注，尋求保持贏球的習慣，迎接季後賽挑戰。

「最後三場比賽，除了一樣專注拿下勝利，同時也要在備戰季後賽間取得平衡。」場下溫和，場上嚴厲的總教練喬伊斯，堅持上場時間與球員表現得成正比，「身為球員，想要獲得上場時間，你得專注在每次練習以及上場機會，為自己爭取。」

喬伊斯提到，包括余純安、吳怡斌、勤明慶、李漢昇、霍爾與陳內斯，在球隊出現傷兵潮的近幾戰都能適時挺身，扮演自己的角色，對球隊有所貢獻，表現有目共睹。一隊16名球員，但一場只能登錄13人，喬伊斯坦言每場比賽肯定有遺珠，「很多球隊最用8到9人，但我們不斷嘗試，有時候也用11至13人上場，也代表陣中都是可用之兵。」

相對來說，球員必須付出，才有收成的可能，「我們是職業隊而非大學隊，沒有所謂保證上場。面對各隊的挑戰，領頭羊要保持競爭力，勢必得持續進步並繳出穩定表現。」