味全龍22日在第9局上演大逆轉，成功突破富邦悍將終結者曾峻岳，翻開各隊本季第9局打擊成績，龍隊打擊率3成06最佳，從剛上一軍只要落後就無力翻身，到現在「神龍擺尾」，總教練葉君璋認為，會有這樣的轉變代表球員漸漸成熟。

龍隊去年加入一軍戰場，在球季尾聲打出驚奇，也讓外界看到這群年輕龍將的韌性。今年龍隊開季也有不錯的表現，尤其是在落後時能夠展現反撲的能力，昨天面對富邦悍將前8局都沒能得分，但在9局成功突破曾峻岳，李凱威、拿莫・伊漾、張祐銘、劉基鴻連續4棒安打攻下3分逆轉。

龍隊本季在第9局攻擊能力明顯優於其他4隊，打擊率3成06、15支安打、攻下9分都是各隊之最，其餘4隊9局打擊率，樂天桃猿打擊率為2成59，統一獅隊2成26，中信兄弟隊1成94，富邦悍將則是1成89。

被問到龍將們9局的攻擊能力，葉君璋說：「去年下半季就有這種感覺，可能選手調整到一定的時間，在某個點就讓他覺得時間到了。」他也直言這很難理解，「很難理解對不對？我也很難理解。」

去年球季剛開始時，如果龍隊陷入落後幾乎就沒有能力反擊，但在下半季明顯有轉變，「這樣的轉變代表球員慢慢成熟，但換個角度想也代表我們慢熱。」不過葉總認為，有這樣的轉變對球隊來講是好事，「代表我們的球員不會受到落後影響。」