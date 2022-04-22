富邦悍將投手江國豪今年轉換身分、從牛棚出發，21日面對可能失分的危機，成功「拆炸彈」，球隊也在9局打回超前分，江國豪拿下相隔575天的勝投。

江國豪2020年是球隊重要先發人選，出賽23場中有18場先發，拿下9勝8敗、1中繼成功，但去年因傷僅在一軍出賽1場，一度找不出病因的他終於在球季尾聲找到解答，動刀清除右手肘骨刺，今年健康回歸。

原本今年球隊規劃他是先發人選，春訓時江國豪也朝著先發投手做準備，教練團評估後還是將他改為牛棚投手。從先發轉為中繼，江國豪認為最大挑戰是在變化球，「先發時可以一局一局增加變化球犀利度，但中繼上去就是要立刻面對危機，要馬上讓自己的變化球很犀利、立刻進入狀況。」

本季江國豪共出賽6場、投5.2局，拿下1勝、1中繼成功，自責分率3.18，他也逐漸適應新角色的節奏，「一開始會很亢奮、緊張，但現在想法就沒那麼多，心態上也適應很多，這2、3場比賽下來也慢慢建立起信心。」

江國豪上一次拿下勝投已是2020年9月23日，相隔約一年半後終於再拿下勝投，他坦言，球隊當下面臨失分危機，自己只是不想讓球隊陷入落後，沒想過會拿到勝投，現在他身體狀況良好，對於勝投不會強求，「滿開心的，是第10勝，等了1年半，我覺得就是順其自然，往好的方向去，慢慢好的結果就會來。」