味全龍打線大爆發，全場敲出12支安打換回7分，其中張祐銘單場4支3貢獻3打點、1得分，助隊以7比3橫掃富邦悍將，也擠下24日沒有比賽的統一獅，竄至第2名位置，目前以2場勝差落後排名第1的樂天桃猿。

埋伏在後段棒次的張祐銘首打席靠著對方失誤上壘，並跑回球隊第1分，接下來3次打擊都敲安，打擊手感逐漸升溫。賽後總教練葉君璋直誇讚張祐銘是位心態非常成熟的球員，「他從去年進來到現在，各方面都非常穩定，心態非常成熟，不容易被他人動搖，只要覺得是對的事就會一直做下去。」

葉總坦言，當初覺得以張祐銘的運動能來來看，可能只能算是陣中第4號外野手，「但他的成熟度就像是個職業球員，不會太有落差。」聽到教練如此誇讚，張祐銘謙虛的說：「自己只是努力為球隊做貢獻，不管結果好壞，都是朝著這個方向去執行。」

張祐銘本季前7場比賽只敲3安，打擊率都在1成上下徘徊，今天一口氣敲出3安，也讓他打擊率竄升至2成31，「謝謝教練給我機會，打擊教練也給了很多建議，今天主要是想法改變，大膽做攻擊，今天打出3支安打後心情也放鬆許多。」