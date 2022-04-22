眼看到手的勝利就要拿到，富邦悍將終結者曾峻岳卻在第9局「開劇場」，讓味全龍單局攻下3分逆轉，終場以2比3落敗，也讓陳鴻文生涯第50勝飛走，「龍王」王維中則是躲過敗投。

陳鴻文此役表現虎虎生風，7局投球中只被敲6支安打、無失分，投出5次三振、1保送，退場時球隊握有2分領先，他也是勝投候選人。

沒想到比賽在9局上發生變化，富邦推出終結者曾峻岳「關門」，他在1出局後先保送吉力吉撈．鞏冠，之後連續被4位打者敲安，龍隊一口氣攻下3分逆轉，也讓曾峻岳吞下生涯首敗，富邦本季還未嘗連勝滋味。

今年中職出現不少場後段逆轉的比賽，龍隊總教練葉君璋認為，這是因為各隊實力接近的緣故，「富邦上一場也是後面表現得很好，應該說現在選手的能力越來越接近，每隊實力都在伯仲之間，才會有這樣精彩的比賽。」

單場4支3「猛打賞」的拿莫．伊漾賽後表示，9局上面對對方終結者，自己只是抱持著要擊到球的想法，能夠敲安讓他直呼幸運。今年拿莫不只把名字改成原住名名字，打擊策略上也有所改變，教練希望他能提高及球率，但他透露一開始改變時頻頻將球棒打斷，還曾出現2天斷3支球棒的情況。

「春訓跟開季前幾場我很常斷棒，開季前我訂12支球棒現在只剩6支，那時候很難過，每天都在下葬球棒。」但經過這段時間的磨合，拿莫逐漸適應新的擊球策略，「現在都沒有斷了。」