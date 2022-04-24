富邦悍將開季戰績慘澹，僅拿下2勝，23日吞下本季第10敗，也追平1997年兄弟象，並列史上第2快累積10敗的球隊，投、打、守3項成績都是5隊中最差，尤其得點圈打擊能力更是為人詬病，總教練丘昌榮認為，主要是戰績不理想，球員更想表現，導致想法變得太複雜。

富邦團隊投、打、守成績在5隊中排名都是最差，打擊率2成24、自責分率4.12、守備率0.974，而得點圈打擊率更僅是2成11，106打席僅敲出19支安打，得到25分。

丘總表示，針對得點圈打擊率不佳的問題，打擊教練有在看一些對戰影片，看如何提醒選手設定球路，「媒體都有在報導，球員其實也知道，現在不是哪棒的問題，幾乎所有打者都有這問題，每個人上場都是想盡力協助球隊，但越打想法越複雜，想法簡單一點會比較好。」

而今天富邦在打線上也做些微調，捕手換上戴培峰先發蹲捕、霸帝士先發守外野。本季富邦主戰捕手由張進德擔綱，但球隊戰績並不理想，今天場上指揮官換人當，丘總解釋，主要是希望中線能夠盡量固定下來，「希望中線捕手、二游、中外野能盡量固定，但也要搭配選手表現要好，因為中線穩定球隊表現才能比較穩定。」

相較於富邦得點圈機會掌握不佳，味全龍與樂天桃猿的得點圈打擊率3成22並列第一，總教練葉君璋坦言這是會在意的事，但沒辦法強求，「去年很認真要求這件事，但效果沒有很好，可能選手經過一段時間後，知道要如何掌握比賽節奏。」