去年面對昔日在美職印地安人隊一起打拚的隊友兼室友江少慶，味全龍吉力吉撈．鞏冠都沒能敲安，23日賽前許願，盼能敲出「首安」，沒想到2次打擊都敲安，還貢獻4打點獲選單場MVP，賽後他說：「雖然他今天狀況不是太好，但江少慶還是江少慶，球速還是有150幾。」

龍隊首局就突破江少慶，吉力吉撈一壘安打助隊先馳得點，4局滿壘時的清壘二壘安打更是致命一擊，他透露上場前有偷偷「許願」，希望能打江少慶首安，「沒想到還有打點，還滿開心的。」

吉力吉撈認為，今天江少慶的狀況應該不是太好，加上龍隊打者們都有掌握到失投球，才能在4局攻下7分大局。至於第2打席的二壘安打，吉力吉撈自認帶有運氣成分，「那球已經滿低的了，我只是想說不要太用力，像打擊教練說的，兩好球後不要太強求，球在哪裡就把球棒放過去就好。」

雖然今天好朋友狀況似乎不是太好，但吉力吉撈認為「江少慶還是江少慶」，「他球速還是很快，還是有150幾公里，只是我們大家策略上都有掌握到失投球，有效把跑者送回來。」

吉力吉撈去年下半季加入龍隊就展現長程火力，半季轟出11發，不過今年全壘打尚未開張，反倒是8支二壘安打已經追平去年，「其實二壘安打也是我的目標，我知道大家也很期待我的全壘打，現在狀況越來越好，希望接下來能更要求自己要掌握失投球，我知道我自己力量滿大的，（全壘打）遲早會出來，現在就是繼續相信自己，把一切交給上帝就好。」