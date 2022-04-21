統一獅隊21日一口氣做出4人異動，而前役在比賽後段轉戰游擊防區的林靖凱，今天擔任先發游擊手，這是林靖凱生涯第3次、在總教練林岳平任內中頭一遭，「其實去年就想過了但一直沒嘗試，現在傷兵較多，就想說如果靖凱到游擊，就有比較多人可以活用。」

獅隊今天推出布雷克，這也是他本季首度先發，另外也拉上高國慶、潘傑楷、吳桀睿3人，將郭阜林、何恆佑、許哲晏降二軍，「餅總」解釋，郭阜林昨天跑壘後反應腳有些不適，沒辦法全力衝刺，另2人原本期望他們能在打擊上有所發揮，但發揮不理想，因此做出異動。

而今天升上一軍的3名野手也立刻被排進先發打線中，高國慶擔任一壘手打第6棒、潘傑楷守三壘打第5棒、吳桀睿守二壘打第2棒，而最大亮點之一就在林靖凱將先發守游擊。

「餅總」表示，其實去年就有想過要把林靖凱調往游擊，但一直沒有真正嘗試過，昨天在比賽後段把他從二壘移防到游擊，也讓球隊內野守備更加靈活，「現在傷到這種情況，如果靖凱可以移到游擊，這樣其他人可以更活用二壘，像是（陳）鏞基也可以守二壘，藉此找出其他位置的人。」林岳平也說，如果林靖凱守游擊的成效不錯，可能就此固定下來也說不定。

賽前聽聞教練團真的讓自己先發守游擊，林靖凱直呼意外，「其實昨天比賽後面被叫去時就有點嚇到，賽後教練有說可能今天會讓我守，但沒想到馬上就先發。」

林靖凱進到中職後幾乎都是守二壘，昨天之前，上一次在游擊出現是在2020年，而上一次先發游擊已經是2019年10月3日，賽前他也到游擊熟悉位置，對於教練團的新任務，他說：「現在有機會就是以團隊為主，不會排斥任何位置。二壘跟游擊還是有傳球的方向不同，還是要在拿捏一下感覺，雖然過去臂力可能是我比較大的問題，但剛剛練習時都還OK，我不會想太多，把球丟順暢就好。」

生涯拿過2座金手套二壘手獎，現在林靖凱將嘗試守游擊，被問到是否會想要跟老同學江坤宇競爭？他笑著說：「先不要想要超越他，現在我可能還是需要一點功夫，最重要的是把自己該做的做出來，還不會去想要跟他競爭。」