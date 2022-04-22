新竹街口攻城獅球團目前以15勝9敗暫居聯盟第2，也於日前確定晉級季後賽，22日正式公佈季後賽宣傳口號「沒有畏什麼」，盼能激起獅紫軍無懼精神，齊心迎戰隊史首次季後賽，球團除了將推出季後賽限定球衣外，也正式啟動城市應援計劃，目標是在季後賽開打前讓「紫色攻城獅LOGO」遍佈城市中，凝聚在地獅紫軍一同打造專屬於新竹的職業運動文化。另外，季後賽相關票務規劃尚待例行賽名次確認後方可公佈，敬請獅紫軍鎖定球團官方粉絲專頁！

新竹街口攻城獅隊史首季以9勝15敗為聯盟墊底作收，雖首季留下許多遺憾，但今年休賽季以「球團薪資公開」、「場館硬體升級」、「興建球團博物館」等事件盼能帶動國內職業運動發展；同時也於賽季間發生爭議事件，包含「形象片爭議」、「場上衝突」、「主持人失言」等，在走過高山低谷後，社會大眾針對攻城獅的批評與鼓勵皆已成為球團征戰季後賽的養分，我們將不再畏懼任何挑戰。

「沒有畏什麼」即是攻城獅本季最佳寫照，更是團隊追求隊史首冠不可或缺的精神。為強烈呈現攻城獅主配色，球團將推出紫色戰袍，成為本季季後賽主戰球衣，期盼獅紫軍也能披上紫色應援商品，以象徵勇敢與膽識的紫色捍衛新竹主場。

攻城獅於隊史第二個球季首度闖入PLG季後賽，球團於近期正式啟動城市應援計劃，所有合作夥伴包含在地商家與品牌贊助商皆熱情響應慶祝攻城獅隊史首次晉級，只要憑「攻城獅主場門票」即可享有眾多消費優惠。

除此之外，球團也廣邀獅紫軍加入應援計劃，號召新竹在地球迷一起在陽台掛上旗幟，讓新竹縣市區域紫海飄揚，只要於活動期間填寫報名表單，經球團審核後將免費提供攻城獅掛旗，完成指定拍照任務還可抽簽名球衣，活動於昨日開跑後，半天內即吸引破千位獅紫軍報名，球團希望能以在地職業球隊力量凝聚新竹，營造「全城一心」的氛圍，成為新竹特有的城市文化。