上半場一度以26比51大幅落後的台新夢想家，24日靠著簡浩末節投進4顆三分球、包辦14分帶領，最後以104比97逆轉擊敗桃園領航猿，也讓現場爆滿3000名球迷熱血沸騰，夢想家神奇奪下4連勝，目前15勝9敗跟新北國王並列第2。

儘管無緣晉級，領航猿開賽仍拚勁十足，光在上半場，領航猿三分球投16中10，命中率高達6成25，替補出發的吳家駿半場就投進3顆三分球、獨拿16分，幫助領航猿打完上半場66比46領先地主夢想家，甚至一度領先到25分之多。

不過夢想家第3節靠著揚科維奇單節12分，以及陳振傑此節結束前9秒的四分打，打完前3節，追到77比83緊張局面；打到最後6分16秒，夢想家更靠簡浩的三分球，把比數追成89比89平手，比賽從此回到原點，夢想家展現韌性。

夢想家接著靠揚科維奇兩罰俱中，以及簡浩的上籃、吳永盛的三分外線，反以96比89領先，可是領航猿也連追6分，幸好最後2分27秒簡浩又挺身而出投進三分外線，陳冠全雖幫領航猿追回兩分，簡浩卻在最後1分45秒又進三分球。

比賽還剩1分17秒，夢想家仍以102比97領先，揚科維奇又在最後36秒籃下補進兩分，雙方差距來到7分，夢想家提前確定完成大逆轉。逆轉頭號功臣簡浩攻下19分，揚科維奇25分，布依德13分；領航猿以羅賓森28分最高，吳家駿22分。