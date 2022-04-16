前一天才剛說自己打擊狀況似乎不太好、還需要調整的大谷翔平，今天就以單場雙響炮向外界證明自己身手依舊，本季首轟、第2轟接連出爐，個人貢獻3打點，幫助天使隊以9比6擊敗遊騎兵隊。

今天是大聯盟的「羅賓森日（Jackie Robinson Day）」，全員都穿上42號球衣，昨天才擔任先發投手的大谷翔平此役繼續擔任開路先鋒，面對遊騎兵先發投手布許（Matt Bush）的第一球就出棒，將這顆95.9英里的速球扛出中右外野全壘打牆，助隊先馳得點，回到休息區時他露出笑容，還被隊友換上牛仔帽接受擊掌慶賀。

這一轟是大谷翔平本季首轟，也是他生涯第5支首局首打席全壘打，似乎被開啟開關的他，5局上面對左投阿拉德（Kolby Allard），鎖定一顆85.7英里的切球，敲出右外野2分全壘打，單場雙響炮，也幫助球隊將比分追成1分差。

大谷翔平開季慢熱，「投手大谷」先發登板吞下2連敗，「打者翔平」面臨前7戰未開轟的小低潮，在第8戰、第30打席終於敲出本季首轟，他此役總計5打數2安打、3分打點，天使則在5局單局攻下5分逆轉，終場就以3分差勝出。