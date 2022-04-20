洋基王牌投手寇爾（Gerrit Cole）20日登板表現不佳，早早在第2局就被打退場。當總教練布恩（Aaron Boone）走上投手丘換人，寇爾走回休息區的時候，觀眾席的洋基球迷毫不留情大聲狂噓，怒飆粗話：「你真爛！X的投得有夠爛！」其實寇爾的責失只有2分，洋基最後仍以4-2戰勝老虎。

寇爾首局表現正常，雖然用掉8球才三振老虎首打席葛羅斯曼（Robbie Grossman），還投出1次四壞保送，但他送出3張老K解決第1局。

Not great for gerrit cole. These are all Yankees fans too. #RepBX @short_porch pic.twitter.com/7MQp7JQLkM — Rami Lavi (@rami_lavi) April 20, 2022

第2局寇爾控球開始走樣，面對卡布瑞拉（Miguel Cabrera）他幾乎一顆好球都投不出，被敲成平飛安打。飛球出局解決1人之後，寇爾居然一口氣保送3人，老虎什麼都沒做就擠回1分。葛羅斯曼在兩好三壞出棒成為高飛犧牲打，攻進第2分。梅斗斯（Austin Meadows）除了破壞兩顆接近好球帶的球之外就沒有出棒，等到了四壞保送。

洋基總教練終於上前換投，寇爾灰溜溜地在兩出局滿壘時退場，多虧中繼的施密特（Clarke Schmidt）立刻以三振挽救危局。寇爾賽後說：「我生涯從沒遇過這種事，但這還是有辦法克服的。」他退場時用右手砸向手套，一連做了5次。短短1.2局他用掉68球，其中第2局用46球才解決兩個人，被敲1安、5次保送，自責分率成為6.35。

總教練布恩解釋，他考量到寇爾已經用掉很多球，當天氣候又不好，應該早點把寇爾換下來，但因為兩出局了才有點遲疑。寇爾退場時洋基仍以3比2領先，第9局再打了1分保住勝果，勝利投手就是幫寇爾收拾殘局的施密特。