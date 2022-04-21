今天在大聯盟場上道奇以5：1解決勇士，此戰王牌一壘手弗里曼(Freddie Freeman)面對老東家毫不留情，再次轟出首打席全壘打，目前2支全壘打都是對勇士所轟出，此外他今天還繳出單場4支3的漂亮成績，打擊率升到.333為道奇先發打線最高，完全展現了實力。

FREDDIE FREEMAN NUMBER 2 ON THE SEASON (And #2 against the Braves)



pic.twitter.com/FnL63TRqYZ — Ben Verlander (@BenVerlander) April 20, 2022

弗里曼在休賽期離開勇士轉投道奇，與球隊簽下6年長約，而大家非常期待的系列戰終於到來，那就是他面對老東家的戲碼，在19日比賽中他首次面對勇士，並敲出道奇生涯首轟，沒想到才隔兩天又拿老東家開刀，勇士心裡肯定五味雜陳。

而弗里曼跟上一場同樣於首打席就開火，貝茲(Mookie Betts)先敲出一壘安打上壘，接著弗里曼選到1壞球後就猛力出棒，把莫頓(Charlie Morton)96.9 mph切球轟向右外野，形成一支2分炮，道奇立即取得領先。第3局弗里曼被回敬一顆四縫線快速球，造成飛球被接殺出局。

但第5局他再次從莫頓手中敲出一壘安打，莫頓連投3顆壞球試圖引誘對方出棒，沒想到還是功虧一簣，此局道奇也靠里歐斯(Edwin Rios)安打再拿1分。第7局弗里曼仍跟上隊友腳步，繼續用一壘安打把獲保送的貝茲送上二壘，騰納(Justin Turner)在2人出局後敲安幫球隊得分，此局結束道奇以5：0遙遙領先。

第9局勇士總算醒來，靠歐蘇納(Marcell Ozuna)二壘安打拿下首分，但隨即都遭到封鎖，終場就以1：5敗下陣來。此戰道奇弗里曼棒打老東家無疑是全場MVP，本季他擔任球隊第二棒一壘手，48個打數有16安，貢獻7打點跑回9分，選到5次保送，其中有3支二壘安打、2支全壘打，打擊率.333為全隊最高。