大聯盟年度最佳滑壘的競選者出現了，紅襪狄弗斯（Rafael Devers）19日對戰雙城的一次滑壘令人叫絕。當時狄弗斯飛撲滑向三壘，雙城三壘手厄薛拉（Gio Urshela）接球之後趴地回身觸殺，被閃過。但是狄弗斯煞不住車，右手被迫離開壘包，厄薛拉這時伸長手臂再一次觸殺，還是被閃過，狄弗斯趕緊再用右手碰觸壘包，安全上壘！

Rafael Devers with a WILD swim move! pic.twitter.com/DhVTkmzYQf — MLB (@MLB) April 18, 2022

第6局下半，狄弗斯安打上一壘，隊友波格茲（Xander Bogaerts）擊出左外野深遠安打，由於左外野離三壘比較近，雙城其實有機會抓下跑三壘的狄弗斯。如果當時是一二壘有跑者，三壘手厄薛拉只要踩壘就能封殺狄弗斯，但狄弗斯身後只有打者波格茲，所以厄薛拉必須要實行觸殺。

狄弗斯兩度閃避觸殺，最後還搭在厄薛拉肩膀上來觸碰壘包（只要沒被手套碰到就可以）。雙城立即提出挑戰，三壘審開會之後宣布維持原判。紅襪總教練柯拉（Alex Cora）賽後說：「太神奇，老實說我不知道他怎麼安全上壘的，看起來很像電影《駭客任務》的鏡頭，我不知道他有辦法那樣移動。」

因為角度問題，第一時間三壘審看得很明白，從雙城休息區和轉播鏡頭看來都不太清楚。可惜狄弗斯這記電影般「子彈時間」的滑壘最後沒有得分，雙城第8局打出大局攻進4分，終場8-3擊敗紅襪。