金鶯16日在主場迎戰洋基，雙方相持到第11局，金鶯藉著3個四壞保送擠回致勝分，兵不血刃地收下這場勝利。11局下半兩出局、兩好三壞決定勝負的關鍵一球是由洋基查普曼（Aroldis Chapman）所投出，這顆滑球沒有進壘，成為再見保送，金鶯2-1險勝。

Aroldis Chapman walks in the winning run and the Orioles walk it off against the Yankees! pic.twitter.com/FE5j4RYyaT — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) April 16, 2022

洋基捕手東岡3局上擊出二壘打，史坦頓（Giancarlo Stanton）安打送回1分，也就是全隊唯一的1分。洋基6局上攻到1出局滿壘的大好機會，金鶯被迫換下先發投手萊爾斯（Jordan Lyles），中繼投手泰特（Dillon Tate）一登板又連投3顆壞球，情勢危急。洋基希克斯（Aaron Hicks）在球數領先時出棒攻擊泰特的沉球，結果打成內滾雙殺出局！

金鶯7局下反攻，海斯（Austin Hays）安打上二壘，又藉著洋基捕手東岡的捕逸跑到三壘，再讓隊友馬泰歐（Jorge Mateo）安打送回追平分。

11局下半，海斯做為起始跑者站在二壘，洋基投手施密特（Clarke Schmidt）投出兩個四壞保送，只解決1人就退場，換查普曼登板。查普曼一上來先K掉1人，又對尤瑞亞斯（Ramon Urjas）連投兩顆好球，眼看就要度過難過，但尤瑞亞斯打定主意不再出棒，查普曼連續3顆壞球都引誘失敗，最後一顆是外角偏高的時速79.6英里滑球（128公里），比賽結束！

洋基先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）5局無失分表現優異，可惜隊友守不住戰果，金鶯萊爾斯也沒拿到勝投，海斯個人跑回兩分成為頭號功臣。