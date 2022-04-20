今天在大聯盟場上大都會與巨人進行雙重賽，首戰雙方打到第10局，大都會以5：4勝出，第二戰雙方派出王牌先發投手對決，果然成為一場投手大戰，最後大都會再以3：1險勝，目前戰績高達9勝3敗，而本季加盟的賽揚獎投手薛爾瑟(Max Scherzer)獲得強力支援，加上今天的勝投已豪奪三連勝！

首戰雙方打成4：4進入第10局，最後靠當家游擊手林鐸(Francisco Lindor)敲出再見安打氣走巨人，林鐸5打數2安打貢獻2分打點。而第二戰雙方剛好都輪到王牌先發投手上場，由薛爾瑟對決韋伯(Logan Webb)，不過前者技高一籌，7局僅被敲1安打失1分，飆出10次三振，另有3次保送，自責分率下降到2.50。

韋伯則在第3局被強襲，艾斯寇巴(Eduardo Escobar)與史密斯(Dominic Smith)接連敲出安打，一口氣拿下3分，第4局韋伯繼續投球，但無奈被敲一壘安、投出保送，於2人出局時被換下場，改由(Sam Long)接替，順利解決最後出局數。巨人第6局展開攻勢，先連續獲得保送上壘，再由達倫洛夫(Darin Ruf)敲出安打拿下寶貴1分。

.@Max_Scherzer made his home debut one to remember 🔥 pic.twitter.com/d3DEKyDmP9 — MLB (@MLB) April 20, 2022

而大都會接下來的兩任投手合計投2局只被敲1安打，成功守住領先，幫助先發投手薛爾瑟順利拿下本季第三勝。薛爾瑟目前出賽三場全部拿下勝投，總計投18局被敲9安打失掉5分，有23次三振、7次保送，自責分率2.50、每局被上壘率0.89，開幕首戰對上國民失3分為表現最差一役，但仍靠隊友火力獲勝。