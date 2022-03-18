道奇在休賽期進行不少筆操作，送走當家游擊手席格(Corey Seager)，昨天震撼簽下勇士冠軍一壘手弗里曼(Freddie Freeman)，讓陣中打線變得相當強悍，不過投手戰力相對薄弱，而今天隊上又來壞消息，上季陷入性暴力醜聞的包爾(Trevor Bauer)仍無法上場，將繼續被球員工會停職。

Trevor Bauer will not begin the season on the Dodgers roster.



MLB and the MLB players' union agreed to extend the pitcher's administrative leave through April 16 https://t.co/EYGClyxFhm — L.A. Times Sports (@latimessports) March 17, 2022

包爾是道奇先發投手輪值重要角色，沒想到他卻陷入性暴力醜聞，去年夏天遭指控對女子性侵施暴，被大聯盟處以7天停職，自那時就沒有再出賽，而最近據美國媒體《ESPN》報導，包爾開季仍會被繼續停職到4月16日，視情況還會延長處分，包爾何時能回歸再添變數。

道奇補進弗里曼後打線實力不用多說，肯定讓各隊直發抖，不過投手戰力略有下降，賽揚獎強投薛爾瑟(Max Scherzer)轉投大都會，包爾若無法立即歸隊等於少掉2枚ACE，好在球隊有留住王牌柯蕭(Clayton Kershaw)，再加上現有的烏瑞亞斯(Julio Urias)、伯勒(Walker Buehler)，還足夠應付開季。

牛棚方面球隊送走喬凱利(Joe Kelly)，今天簽下33歲左投達菲(Danny Duffy)，後者去年7月被交易到球隊就遭遇手肘傷勢報銷。他是2015年皇家世界大賽冠軍班底，2016年曾奪下12勝，生涯自責分率是3.95。此外球隊還未與終結者簡森(Kenley Jansen)續約，他的去留相當令人好奇。