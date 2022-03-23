離世溝通時，有些主人給的題目超簡短，我擔心毛孩感受不到主人的愛會很失望，所以我就會請主人重新思考表達方式，換個有感情的說法試試。

但也有少數主人情感濃到化不開，要傳達給寶貝的話多到我要花很長時間才能念得完，讓整個溝通時間拉得非常長，但我認為雖然累，還是比省話主人來得好些，畢竟離世溝通是難得最後一次雙向交流的機會。

14歲道奇兔自認地位比主人高。(圖/卡布媽媽授權)

今天就是我遇到寫過最多話給寶貝的案例，要溝通的是一隻叫卡布的道奇兔，「你是媽咪？還是姊姊？」我問，「媽咪！」主人說。但隨即又補充其實她也搞不清楚卡布怎麼看她，因為生前做過寵物溝通，當時卡布認為她比較像姊姊。

離世溝通時，從頭到尾感覺卡布都避開稱謂，而是酷酷地直接回答問題，比較像用上對下的口吻在說話，畢竟祂已經是一隻14歲的長壽兔兔了。當比祂早過世的兔兔們對祂說：「歡迎卡布老奶奶回家」時，卡布有一種「你才老，你全家都老」的不屑。

「我覺得你的地位，好像連姊姊都不是！」我跟卡布的主人說，「祂比較把你當同伴，偶而還會用教訓的口吻說你一下」，主人覺得很像牠，開心的說：「這傢伙！」。

飼主手繪14歲道奇兔畫像。(圖/卡布媽媽授權)

一開始主人先跟道奇兔分享了牠走後周遭又發生了哪些無常的故事，讓她深刻體悟「愛要珍惜」，但光訴說這些就花去了一些溝通時間，且面對主人這樣一封文情並茂的「書寫體」信件，感覺道奇兔有點難回應，因為不像日常對話，畢竟書寫體跟口語表達很不一樣，卡布不自覺也文青了起來，給的回答都是ㄍ一ㄥㄍ一ㄥ的，有點裝酷的感覺，對主人的春花秋月傷感情懷表現的不在乎的樣子，似乎是想要讓氣氛輕鬆一些。

接下來主人列的十個問題裡面，每個問題又夾雜四五個問題，我光是傳達問題就又佔去很多時間，導致卡布只能簡短回答，否則時間根本不夠用，一直到卡布聽到平常幾乎跟牠沒有互動的主人的父親也寫了一封長信給牠，而且信的內容全部都是他如何看著女兒照顧著卡布的點點滴滴，卡布終於再也按捺不住，哭了出來。

不要說主人訝異父親會寫一封悼別信給她的寵物，連卡布也覺得好酷，因為在家裡父親幾乎是不喜歡卡布的，兔兔是會愛咬電話線之類的破壞王，所以被父親歸類為笨笨的麻煩製造者。但父親的悼念文比女兒寫得更好，雖然又花去我不少時間念給卡布聽，整個溝通下來我已經有種快要虛脫的感覺，但連先前裝酷的卡布都被感動的不要不要的，祂哭著對主人說：「卡布聽到的是一個爸爸對女兒的愛，你有沒有讀出爸爸的這份愛呀，小傻瓜！」

果然14歲的長壽兔卡布，把自己的主人當孩子了，希望教會她讀懂人生。