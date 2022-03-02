原來有「視覺感」是這麼神奇的溝通體驗，這個初體驗，是一隻倉鼠老公公送給我的難得經驗。有養倉鼠的人都知道，老公公是倉鼠裡面比較不親人的一種，但麻麻給牠的愛如此濃烈，牠也樂於被麻麻當「滑鼠」般摸來摸去，只是才離世一個多月，牠已經要前往下一站，速度之快，我跟主人都嚇一跳。

溝通前的靜坐冥想，我腦中浮現出兩隻黑色圓臉小狗狗，頭頂著頭對坐著的畫面，下一秒又出現一隻三花貓穿插在中間，因為畫面非常清楚，所以溝通時花了很多時間在幫麻麻找類似的照片給她看。

麻麻驚訝，老公公鼠怎麼知道她心中正盤算著要養一隻黑狗？！但根據我找給她的圖片判斷，顯然那是一隻以後會長成中大型犬的狗狗，並不是她心目中的黑貴賓，麻麻開始擔心家裡可能養不下，而且她更不希望這是一隻自己沒有那麼喜歡的臘腸狗。這恐怕是我進行溝通以來，讓麻麻覺得最棘手的答案，但老公公鼠說：「麻麻那麼愛我，我只有變成一隻狗，才足夠回報給麻麻勢均力敵的愛」。

話說這位麻麻的愛有多濃烈，自從養了牠之後，世界全圍著牠轉，還帶回三隻老公公，目的只是想給牠作伴，但，牠都不領情，這三隻無法發揮陪伴功能的老公公鼠，就這樣全部被麻麻打入冷宮，除了提供吃住之外，沒有太多的互動，不過，這對老公公鼠來說，也許是最舒適的相處方式。

就只有牠，麻麻每天上班前下班後都會抓出來親暱的噓寒問暖一番，有時才剛放回籠內十分鐘，麻麻愛的手掌就又伸進來，時不時抓出籠外跟牠玩摸摸，照理說這不是一隻老公公鼠喜歡的相處模式，牠們的特色就是神經質、不親人，甚至超級怕人，可以跑很快躲起來。

所以當離世溝通時，麻麻問說；「你好嗎？」，祂的答覆是：「現在非～常～自～在」，讓麻麻哭笑不得。麻麻好友還因此開玩笑說，離世應該對牠是最好的解脫，不用每天被媽咪「蹂躪」。

麻麻非常想念毛茸茸的牠，所以溝通完後就立刻到處去尋找可能是牠投胎的狗狗想認養，只要找到類似的馬上傳照片給我看，可惜都不是我冥想時看到的那個全身亮晶晶黑毛的模樣，我好怕她是已經先帶回家才拍照給我，還好麻麻還沒有那麼衝動。

這真的是一個比大海撈針還難的任務，當我跟麻麻說不是之後，她依然信心十足：「我一定有辦法找到牠。」以往除夕夜麻麻都只有帶牠回家圍爐，今年少了祂，我猜媽咪會挑其中一隻接班鼠替代，結果麻麻還是依然偏心：「今年我捧著葬著祂的盆栽回去跟我媽團圓！」

天哪！一個看起來很大很重的盆栽，難怪老公公鼠想回來回報麻麻的厚愛呀，但就算找到了，屋裡空間養不下中大型犬的這個現實問題，麻麻還是得...先想清楚。