這「害羞造型」竟是密密麻麻生物！1名網友曝光自家鐵窗近日遭整群「蜜蜂」聚集，一大坨蜜蜂靠著鐵欄杆形成貌似「中指」圖案，也有人說像是男性生殖器，影片曝光其他網友紛紛留言「不是虎頭蜂，應該可以放心」、「蜜蜂在分巢，找適合的地方築巢後就會自動離開」、「危險性不大，留下的蜂蜜也很棒」。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，他住在市中心，但日前卻發現住家的鐵門窗上竟有「一整群蜜蜂」密密麻麻地聚集在鐵窗的某處，整陀蜜蜂幾乎已覆蓋欄杆，遠看就像是1個「中指」樣子，原PO公開影片後無奈說「家裡住在市中心餒，遇到蜜蜂的機率有多少，還2大坨……這是比較大坨的」。

都市鐵窗驚見「巨型中指」 屋主近看嚇壞：鋪滿生物爬行

該網友說，最令他崩潰的是，家中長輩還不讓他將蜜蜂驅趕走，長輩說這是招財，讓他超無奈「不是蜜蜂死就是我死，有專業人士可以幫我說服長輩嗎？」其他網友則留言「比中指的蜜蜂」、「這是野蜜蜂，不會主動攻擊人，它們在移家，而且這野蜂蜜超好吃」、「我建議拿先燻一下，然後等採蜂蜜」、「我光聽到嗡嗡嗡的聲音，就起雞皮疙瘩」、「蜜蜂在分巢，會再找適合的地方築巢，別驚動或驅離，牠們會自動離開的」、「這還好，還會讓你看到整窩的蜂，危險性不大」、「告訴他們泡酒喝很養身，長輩馬上幫忙」。

據悉蜂類多在3、4月時開始築巢，以黃腰虎頭蜂與長腳蜂來說，喜歡築巢在都市屋簷外、陽台、冷氣台下方，專家表示蜂群基本上不會主動攻，除非是活動區域離蜂巢近達1公尺內，讓蜂群有威脅感，才可能會螫人，且非必要時不用特別摘除，到了秋末11月左右蜂巢就會自動崩解，但若蜂巢位置已經影響到居家活動，則可考慮摘除。