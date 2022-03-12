被「三角頭」弄受傷，網友不同情反而怒了！1名網友日前曝光腳上3個洞的傷口，並拍下地面有1個「頭部三角形」後端接著細細長長身體的「物體」，其他網友猛一看以為是毒蛇，近看才得知烏龍一場，原來僅是1條「插頭」，紛紛留言「再插進去，嘴裡咬個燈泡，會亮就代表沒事了」、「沒救了，就地埋了吧」。

該名網友在臉書「爆廢公社二館」張貼2張照片，照片中他的腳底板出現3個傷口流著鮮血，而第2張圖則是地面上有個「頭部三角形」後端接著細細長長身體的「物體」，遠處一看讓不少網友誤以為是毒蛇，殊不知近看才發現是烏龍一場，原來該「物體」僅是1條「插頭」。

網友日光腳上3個洞的傷口，並拍下地面有1個「頭部三角形」後端接著細細長長身體的「物體」，網友猛一看以為是毒蛇，近看才得知原來僅是1條「插頭」。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

網友日光腳上3個洞的傷口，並拍下地面有1個「頭部三角形」後端接著細細長長身體的「物體」，網友猛一看以為是毒蛇，近看才得知原來僅是1條「插頭」。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

圖片中該貌似蛇頭部的地方就是電線插頭處，而後方長長的部位即是電線，原PO發文笑說「被這種蛇咬到還有救嗎？」其他網友留言「太慘了，這可能要先打一針破傷風」、「認真回，除了性功能外，其他的沒影響」、「靠，我還非常認真欸」、「沒救了，就地埋了吧」、「再插進去，嘴裡咬個燈泡，會亮就代表沒事了」。

還有網友說「3角形！節哀」、「他終於找到合適的插座的」、「沒救了，直接砍掉從練」、「再讓110v的咬一口，毒性就會中和了」、「叫家人先準備後事，三角的很多都劇毒」、「這個屬於神經電流毒，沒對應血清，保重」。