這冷氣工「職人精神」讓人捏把冷汗！1名網友日前目擊自家請來的冷氣工站在11樓的外牆上裝修冷氣，但該名冷氣工全身站在欄杆外，沒有任何防護措施，原PO說後來冷氣公司緊急打電話來罵該名工人，照片曝光後網友紛紛留言「職人精神，一生懸命」、「掉下去算屋主的你知道嗎」。

1名網友在PTT上發表1張照片，只見2名冷氣工人站在11樓大樓的外牆上裝修冷氣，照片中男子全身在外頭欄杆外，身上沒有任何防護安全措施，雙腳站在大樓外狹窄的水泥牆上，原PO說屋主當時看到此場景「嚇得瑟瑟發抖」，之後補充說「後來空調公司主管打來狂噴師傅，現場聽說很尷尬」。

網友紛紛留言留言表示「掉下去算屋主的你知道嗎」、「理論上要綁安全繩，但沒有綁才是正常的」、「你叫師父綁他還會嫌麻煩」、「連繩子都沒綁，樓下變凶宅找誰討」、「台灣工安不意外」、「先前就掉下去過好幾個」、「這個至少還有樑可以踩」、「職人精神，一生懸命」。

2018年彰化縣員林國宅就曾發生一名42歲的胡姓電器行業者，到11樓幫住戶安裝冷氣，跨坐外牆施工時，疑似未綁安全繩，結果重心不穩，直接摔落到3樓平台，送醫不治，當時學徒全程目睹意外經過，還驚嚇到哭出來。