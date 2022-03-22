日本政府因俄羅斯侵犯烏克蘭主權，日前宣布對俄羅斯實施制裁，針對日本的舉措，俄羅斯也出招反制，不僅退出和日本簽訂二次大戰和平條約的談判，並凍結千島群島相關的聯合經濟計畫。對此，有網友認為，日本過往不承認二戰的罪過，有什麼資格說俄羅斯怎樣，另有網友認為日本不過是「又被美國當槍使的笨蛋」。

日本在二戰結束後，因北方四島歸屬問題懸而未決，並未與俄國簽訂結束戰爭狀態的和平條約，1956年日、俄邦交正常化後，歷任首相都將簽訂「日俄和平條約」視為努力目標，但因烏俄戰爭的爆發，日本選擇對俄羅斯發動制裁，為反制日本，俄國退出和日簽訂二次大戰和平條約的談判，並凍結千島群島相關的聯合經濟計畫。

對於俄羅斯宣布退出二戰和平條約談判，許多網友在《Yahoo新聞》、《中時新聞網》相關報導底下討論，其中《Yahoo新聞》更超過580條留言，有不少人認為「台灣連釣魚台都處理不好了，還管到俄國去」、「日本到底哪來的臉說別人」、「又一個被美國當槍使的笨蛋」。

另有網友表示，「日本入侵中國大陸，攻佔東南亞各國等，並在清末攻打清朝，強迫割台灣等。二戰被日軍殺害超過6000萬人，財產損失慘重難以估計，至今日本人有道歉嗎？有向慰安婦道歉賠償嗎」、「最沒資格說這些話的國家就是日本，難道忘了二戰的過往及打死不承認戰時所犯的錯，有什麼資格說別人呢」。