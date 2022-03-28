荷蘭啤酒商海尼根(Heineken)周一最新宣布，該公司已經決定撤出在俄羅斯的所有業務。海尼根先前僅表示，將暫停在俄羅斯的新投資和出口。

海尼根最新預計撤出俄羅斯市場將導致4億歐元的費用。公司在聲明中表示，公司在俄羅斯業務的所有權，在當前的環境下將不再具有永續性，也不具備可行性。海尼根還補充表示，將不會從所有權的移轉中獲利。

海尼根在俄羅斯也生產Ochota en Tri Medvjedja品牌的產品，該公司表示，其目標是實現「有秩序的轉移」，並將在過渡期間內持續縮減業務，以儘可能降低國有化的風險。

該公司將保證其1800名員工的工資到今年底的支付。

競爭對手Carlsberg在俄羅斯擁有當地最大的啤酒製造商Baltika，而Carlsberg至今仍在銷售Baltika的啤酒。但Carlsberg在本月稍早時候表示，已開始對俄羅斯業務進行戰略評估，並暫停在俄羅斯釀造其Carlsberg品牌的啤酒。