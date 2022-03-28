防俄羅斯藉虛擬貨幣規避制裁 日本將修外匯法 13:452022/03/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯入侵烏克蘭遭國際經濟制裁，為避免俄羅斯以虛擬貨幣交易規避制裁，日本首相岸田文雄今天表示，正準備於本次國會會期修正外匯法。 日本產經新聞報導，岸田上午在國會參議院決算委員會作上述表示。 岸田指出，若允許虛擬貨幣自由交易匯兌，將成為經濟制裁的漏洞；意識到此一問題，為進一步強化制裁的實效性，正準備於本次國會會期修正外匯法。 拜登稱不能讓普丁繼續掌權 白宮急滅火 《國際產業》法商歐尚擬續留俄 烏克蘭籲聯合抵制 #外匯 #國會 #制裁 #俄羅斯 #虛擬貨幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄羅斯外長本周訪華將與王毅會面 中俄軍事聯盟議題受關注 07:352022/03/28 兩岸 戰火造成東歐市場急凍 Omdia下修今年電視出貨預估 04:102022/03/28 財經要聞 加碼制裁俄羅斯 歐美意見分歧 04:102022/03/28 話題觀察 商品期貨趨勢專欄－通膨升溫 黃金偏多看 04:102022/03/28 證券．權證 俄阻民眾上德國畫報網站 畫報：凸顯戰爭報導公正 12:402022/03/28 國際 制裁俄羅斯吃鱉！普丁出狠招 美國養老基金慘套驚人數字 09:592022/03/28 財經 美國財長葉倫：現在制裁中國沒必要 不合適 04:102022/03/28 產業財經 台灣3科技公司遭點名未退出俄羅斯 科技部長說話了 10:362022/03/28 財經 肥料大漲帶動糧食價格 農業商機基金正夯 10:372022/03/28 財經 《國際經濟》德國重申核電廠關門 立法拉高天然氣儲備 09:582022/03/28 財經 俄國遭制裁...礦業缺口難補 04:102022/03/28 全球財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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