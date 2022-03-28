俄羅斯入侵烏克蘭遭國際經濟制裁，為避免俄羅斯以虛擬貨幣交易規避制裁，日本首相岸田文雄今天表示，正準備於本次國會會期修正外匯法。

日本產經新聞報導，岸田上午在國會參議院決算委員會作上述表示。

岸田指出，若允許虛擬貨幣自由交易匯兌，將成為經濟制裁的漏洞；意識到此一問題，為進一步強化制裁的實效性，正準備於本次國會會期修正外匯法。