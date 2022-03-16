男友真是「吸有物種」！1名女網友崩潰說自己的男友有一特殊習慣，就是男友會隨身帶著專屬的吸管，不時就會吸空氣、咬吸管，還會用來吸流心酥的內餡，把秋刀魚切成魚塊後再用吸管吸，該吸管已經用了好幾年、有明顯異味了，男友仍樂此不疲，讓女網友相當崩潰。

該女網友在Dcard上發文表示，她與男友剛交往1個月，原本以為對方是完美伴侶，沒想到她發現男友有1支「萬惡吸管」，如同貼心小被被一樣，男友會隨身攜帶該吸管在身上，而且都用在奇怪用途，像是會拿吸管吸流心酥的內餡，也會把秋刀魚先切成一粒一粒，再用吸管吸魚塊。

女網友說男友會隨身帶著專屬的吸管，不時就吸空氣、咬吸管，還會用來吸流心酥內餡，把秋刀魚切成魚塊後再用吸管吸，該吸管已經用了好幾年、有明顯異味。（翻攝自Dcard）

該女網友說，男友平時想事情時一定會咬著吸管，想事情時也會拿吸管「吸空氣」，甚至也會拿吸管吸家裡養的貓，她得知後只能在男友每次吸完吸管後，要求對方去漱口，因為該吸管已經有明顯的臭味，她說男友僅有這1個明顯缺點，她詢問網友「應該再體諒一點，忍一下包容缺點，還是趕快結束別浪費彼此的時間？」

其他網友留言說「吸有物種」、「可以請問他的吸管幾歲了嗎」、「買根吸管跟他一起吸」、「看男友長怎樣，夠帥的話推薦給我，我跟他一起吸」、「好獵奇，但看起來只有吸流心酥是比較正常」、「好噁喔，不管長怎樣我都不行」、「生日送他一隻有刻你名字的吸管」、「他會用他的吸管跟你熱吻嗎？」