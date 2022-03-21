大陸安徽一名29歲人妻，日前在網路上大吐苦水，抱怨已經結婚一年多，但老公堅持每晚抱著她入睡，不僅不讓她翻身，還鼾聲如雷，讓她每晚徹夜難眠，崩潰得只想分房睡個好覺。

綜合陸媒報導，安徽合肥一名人妻，日前上傳抖音影片，好奇問道「你們老公睡覺都什麼樣子的？」接著透露與老公結婚一年多，對方依然堅持每晚必須抱著她睡覺，一開始她還覺得甜蜜，時間一久卻讓她相當崩潰，因為老公不但將她摟得緊緊的，還不讓她翻身，因為只要她一動就會把老公吵醒。

然而最讓她受不了的是，老公鼾聲如雷，粗重的鼻息不斷打在自己的脖子上，又熱又癢又吵，讓她天天失眠，「我心情很複雜，這種夫妻房內私事也不好和外人說起，但是跟他說了，他也不改，一到晚上依然把我用手腳捆住，我是哭笑不得也忍無可忍。」

消息一出很快引起不少網友共鳴，紛紛留言回應「妳才一年而已，我快十年了！」、「打呼聲太大了，我感覺聽力好像有點受影響」；也有人心疼表示「真是難為妳了」、「受不了還是要分房，睡眠對健康很重要」。