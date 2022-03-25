現今多數國家都採一夫一妻制，但也有部分男女在雙方合意之下，以一夫多妻或是一妻多夫的形式過活，馬來西亞就有一對情同姊妹的閨蜜，感情好到想「共享老公」，於是便在網路高調徵婚，貼文一出隨即掀起網友熱議。

根據當地報導，這對閨蜜感情深厚，兩人分別是31歲的法蒂瑪（Nor Fatimah Azahra），一名自由業的單親媽媽；以及27歲的法婷（Fatin Akma），經營洗衣店，目前單身。近日兩人在馬來西亞的尋偶社團（Viral Sensasi Malaysia）發出一則徵婚貼文，內容提到想找到能夠同時迎娶她們的男子，「在2022年，如果能夠找到同時迎娶我們的老公就太好了，因為我們是好閨蜜，不介意一夫多妻。」

兩人也在文末補充說明，如果真的找不到有人能滿足她們「共享老公」的要求也沒關係，她們只是想碰碰運氣，「只是在嘗試有沒有人可以接受我們」。

兩人在臉書尋偶社團上傳照片高調徵婚，貼文一出隨即掀起熱議。（圖片翻攝自FB/Viral Sensasi Malaysia）

貼文一出就迅速累計近7400則留言及1800次分享，有不少男子自告奮勇，「我很願意，如果妳們也願意，我會接受2個老婆」、「讓我負責！我會讓妳們的生活沒有壓力」。但大多數人都認為此舉是對穆斯林女性的侮辱，「感情好到令人看不懂」、「妳們長得很漂亮，但沒有尊嚴，希望妳們可以找到願意娶妳們的男人」、「做任何事情之前，先想想妳的父母，當他們面對來自社會的批評，得知孩子的所作所為，會有多難過」。

馬來西亞以伊斯蘭信仰為國教，非穆斯林適用世俗法律，穆斯林則遵循伊斯蘭律法，因此一夫多妻制在馬來西亞是合法狀態，只是穆斯林男子再娶其他妻子前，須先向法庭申請，並且證明自己有能力照顧兩個家庭。