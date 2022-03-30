馬來西亞央行基於防疫限制解除、重啟邊境、外需攀升和勞動市場好轉，預期2022年經濟成長率約在5.3％至6.3％之間。央行表示，馬來西亞有效控制疫情和疫苗接種率高，有助減緩未來疫情再起的衝擊，並防止醫療系統崩潰。

俄烏戰爭添風險 國泰金下修今年經濟成長率預估至3.7％
2月全國產業用電量年增2.51％ 上修第一季經濟成長率
#馬來西亞央行 #經濟成長 #邊境 #外需 #勞動市場