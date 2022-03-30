馬來西亞央行 估今年經濟成長落在5.3％至6.3％ 22:222022/03/30 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞央行基於防疫限制解除、重啟邊境、外需攀升和勞動市場好轉，預期2022年經濟成長率約在5.3％至6.3％之間。央行表示，馬來西亞有效控制疫情和疫苗接種率高，有助減緩未來疫情再起的衝擊，並防止醫療系統崩潰。 俄烏戰爭添風險 國泰金下修今年經濟成長率預估至3.7％ 2月全國產業用電量年增2.51％ 上修第一季經濟成長率 #馬來西亞央行 #經濟成長 #邊境 #外需 #勞動市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明年基本工資 調幅估5％起跳 04:102022/03/28 財經要聞 勞方喊基本工資8％起跳 資方憂物價壓不住 04:102022/03/28 財經要聞 看衰股市 消費者信心9個月來最低 04:102022/03/29 財經焦點 通膨促漲薪 基本工資恐多5％ 04:102022/03/28 財經焦點 2月年增2.51％ 電力景氣指數 連七月亮紅燈 04:102022/03/22 金融．稅務 對境外人士封鎖邊境 香港4／1起禁非港人登機赴港 10:012022/03/27 兩岸 我國2022年經濟成長率 主計長估「保4」 15:592022/03/28 財經 境外移入再破百例 邊境鬆綁看疫苗覆蓋率 04:102022/03/25 生活新聞 打房有感 永慶：看漲房價人變少 04:102022/03/24 產業特刊 主計長朱澤民：我經濟成長率 保4應沒問題 04:102022/03/29 財經要聞 操盤心法－短中空長多 先行觀望逢低布局 04:102022/03/29 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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