歐元區勞動市場持續復甦 2月失業率降至6.8％ 21:122022/03/31 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟統計局（Eurostat）31日公布，歐元區2月失業率降至6.8％，低於1月修正後的6.9％，但高於分析師預期的6.7％，顯示儘管全球供應鏈受阻與能源價格大漲，但歐元區勞動市場仍持續復甦。歐元區2月失業人數較1月減少18.1萬人。 歐元區去年12月工業生產月增1.2％ 超出預期 日本第四季經濟重返成長 歐元區第四季GDP年增4.6％ #歐元區 #勞動市場 #失業率降 #歐盟統計局 #Eurostat 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國通膨率 恐衝高到10％ 04:102022/02/24 財經要聞 馬來西亞央行 估今年經濟成長落在5.3％至6.3％ 22:222022/03/30 財經 《國際經濟》法國Q4失業率7.4％ 創近13年新低 16:142022/02/18 財經 俄烏鬥 歐元區3月PMI遭殃 04:102022/03/25 全球財經 《國際經濟》歐元區2月經濟活動彈升 PMI近5月新高 17:392022/02/21 財經 RCEP助力 人民幣區、美元區及歐元區將成三足鼎立 11:302022/02/21 兩岸 《國際金融》ECB官員：歐元區超低通膨環境可能回不來了 12:162022/02/18 財經 俄烏開打恐陷停滯性通膨 全球央行緊張了 20:102022/02/25 財經 歐股題材簇擁 有補漲空間 04:102022/02/15 投資理財 匯率期貨趨勢專欄－Fed升息期間 美元偏多看 04:102022/03/23 證券．權證 歐元區2月製造業PMI略降 仍處高點 22:592022/03/01 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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