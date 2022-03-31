歐盟統計局（Eurostat）31日公布，歐元區2月失業率降至6.8％，低於1月修正後的6.9％，但高於分析師預期的6.7％，顯示儘管全球供應鏈受阻與能源價格大漲，但歐元區勞動市場仍持續復甦。歐元區2月失業人數較1月減少18.1萬人。